Разработать оформление для группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки274 просмотра

Нужно разработать оформление для группы ВКонтакте с редизайном имеющегося или разработкой дизайна нового персонажа. 

3 года назад
DRK4
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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