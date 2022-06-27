Требуется SMM-менеджер с опытом работы от 3 лет, навыками SEO и копирайтинга. Задачи включают ведение страниц в соцсетях, создание контент-плана, анализ аудитории и привлечение клиентов. Необходим опыт работы с WordPress, написание H1, title, description, а также умение находить и вести переговоры с блогерами. Условия: стабильная зарплата, возможность роста и развития в команде единомышленников.