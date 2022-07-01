Требуется разработать оформление для группы ВКонтакте, включая редизайн существующего персонажа или создание нового дизайна. Необходимо учесть стиль и концепцию группы для достижения максимального визуального эффекта.
Европейская консалтинговая компания ищет SMM специалиста
Европейская консалтинговая компания ищет SMM специалиста:
Требования:
- Практические навыки в правильном анализе рынка, аудитории и конкурентов;
- Практические навыки по разработке контент стратегии по продвижению услуг компании в социальных сетях;
- Практические навыки по запуску и аналитике таргетированной рекламы;
- Эффективное создание, развитие и ведение профилей в социальных сетях: Facebook,Telegram, Instragram, LinkedIn;
- Навыки копирайтера и контент-менеджера;
- Навыки в генерации и оформлении контента: текст, фото, видео, инфографика и прочее;
- Умение работать с программами Microsoft Office, графическими редакторами;
- Знание английского языка (В1), грамотный устный и письменный русский язык, желание учиться и работать в команде;
- Ответственность, исполнительность, креативность, честность, аналитические способности и умение работать в режиме многозадачности.
- Удаленно (при условии полной занятости, совмещение с другими проектами или другой занятостью не допускается), понедельник-пятница 8.30 — 17.30;
- Оклад: 27 000,00 грн. на руки после испытательного срока. Испытательный срок составляет 2 месяца, но при хороших показателях соискателя может быть уменьшен до 1 месяца, на время испытательного срока оклад — 20 000,00 грн.;
- Широкие возможности для самореализации и карьерного роста за счет воплощения новых идей;
- Оплата курсов повышения квалификации/изучения иностранного языка за счет компании.
- Анализ рынка, аудитории и конкурентов;
- Разработка стратегии по продвижению услуг компании в социальных сетях;
- Создание, развитие и продвижение профилей/групп в социальных сетях;
- Поиск и привлечение подписчиков, увеличение аудитории;
- Разработка и ведение рекламных кампаний в социальных сетях и поисковых системах;
- Разработка фирменного стиля, дизайна коммерческих предложений, баннеров и другой рекламной продукции;
- Создание, оформление и редактирование контента: текст, фото, видео, инфографика и прочее.
От соискателя хотелось бы увидеть подтверждение реальных результатов, которые были им достигнуты на предыдущем месте работы:
- профиль в соцсетях
- отзыв от работодателя
или иное другое подтверждение практических РЕЗУЛЬТАТОВ.
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