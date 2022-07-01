Европейская консалтинговая компания ищет SMM специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок449 просмотров

Европейская консалтинговая компания ищет SMM специалиста:

Требования:

  • Практические навыки в правильном анализе рынка, аудитории и конкурентов;
  • Практические навыки по разработке контент стратегии по продвижению услуг компании в социальных сетях;
  • Практические навыки по запуску и аналитике таргетированной рекламы;
  • Эффективное создание, развитие и ведение профилей в социальных сетях: Facebook,Telegram, Instragram, LinkedIn;
  • Навыки копирайтера и контент-менеджера;
  • Навыки в генерации и оформлении контента: текст, фото, видео, инфографика и прочее;
  • Умение работать с программами Microsoft Office, графическими редакторами;
  • Знание английского языка (В1), грамотный устный и письменный русский язык, желание учиться и работать в команде;
  • Ответственность, исполнительность, креативность, честность, аналитические способности и умение работать в режиме многозадачности.
Условия работы:

  • Удаленно (при условии полной занятости, совмещение с другими проектами или другой занятостью не допускается), понедельник-пятница 8.30 — 17.30;
  • Оклад: 27 000,00 грн. на руки после испытательного срока. Испытательный срок составляет 2 месяца, но при хороших показателях соискателя может быть уменьшен до 1 месяца, на время испытательного срока оклад — 20 000,00 грн.;
  • Широкие возможности для самореализации и карьерного роста за счет воплощения новых идей;
  • Оплата курсов повышения квалификации/изучения иностранного языка за счет компании.
Обязанности:

  • Анализ рынка, аудитории и конкурентов;
  • Разработка стратегии по продвижению услуг компании в социальных сетях;
  • Создание, развитие и продвижение профилей/групп в социальных сетях;
  • Поиск и привлечение подписчиков, увеличение аудитории;
  • Разработка и ведение рекламных кампаний в социальных сетях и поисковых системах;
  • Разработка фирменного стиля, дизайна коммерческих предложений, баннеров и другой рекламной продукции;
  • Создание, оформление и редактирование контента: текст, фото, видео, инфографика и прочее.
Дополнительные инструкции

От соискателя хотелось бы увидеть подтверждение реальных результатов, которые были им достигнуты на предыдущем месте работы:

- профиль в соцсетях

- отзыв от работодателя

или иное другое подтверждение практических РЕЗУЛЬТАТОВ.

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