nieris_rs6

Очередной скамер интернет-маркетинга. Meta жалуется на мой характер. Спонсор нервного срыва ВК и TG. Абьюзер поисковых систем.

﻿Рассказать шутку, которую маркетологу не понять?

Да ты не поймёшь)

Мне на почту постоянно пишет Марк Цукерберг с просьбой прекратить "творить фигню" в Facebook Business Manager. А Павел Дуров из-за меня отказался от ВК, потому что я разнёс рекламный кабинет.

Так вот да, я занимаюсь, ну как занимаюсь, планирую заниматься тут тем, что буду продвигать ваш товар или услугу в интернете через социальные сети или поисковые системы. Тут уже мы с вами сами определимся, как лучше. Не каждый товар или услугу, можно продвигать одинаково успешно и там и там.

Например у вас магазин пончиков рядом с отделением полиции, но вам надоело, что ваши пончики покупают только вшивые ГИБДДшники. Вам хочется, чтобы и вояки к вам захаживали. Так вот вам тогда лучше продвигать рекламу через социальные сети. И какой-нибудь срочник, сидя в коптёрке ночью в смартфоне, который ему привезла мама, листает ленту Instagram и видит, что буквально недалеко от их части вы продаёте пончики круглосуточно. Он будит своего товарища Васю, которому снился дембельский сон и они вдвоём, договорившись с дежурным по роте, что принесут ему пачку шоколадных пончиков, если он им позволит сгонять туда, идут в самоволочку, перелезают через забор на закоулках части, где была подрезана колючая проволока и бегут радостные за вкусными пончиками. А ничего не подозревающий дежурный по части, местный лейтенант дрыхнет на диване, всё равно выходной. Ну вот благодаря рекламе в Instagram вы теперь можете продавать свои пончики не только сотрудникам ГИБДД, но и солдатам срочной службы, которые устали от перловой каши с курицей в военной столовке.

Так что вы можете смело обратиться ко мне и я помогу вам продать ваши пончики через интернет так, чтобы вам пришлось открывать завод по производству пончиков, ведь ваша кухня уже не справляется.

А что делать с поисковыми системами? Так там всё ещё проще, айда покажу.

Знаете, в чём отличие рекламы в социальных сетях от рекламы в поисковых системах?

А всё просто, как два пальца...

В поисковых системах клиент уже замаринован, его надо только насадить на ваш рекламный шампур и хорошенько поджарить. А вот в социальных сетях вам надо выплакать не мало слёз, пока вы будете резать лук для маринада и так же тщательно обмазывать клиента, как вы обмазываете нарезанный шашлык.

Ах, у меня аж слюньки потекли.

А какую тогда рекламу можно продвигать в поисковых системах? Как понять, где лучше зайдёт рекламная компания?

Тут тоже всё просто, как высшая математика в университете, которую я кстати сдал только со 2-го раза и то еле еле на 4 балла. Да, у нас 10-бальная система и 4 это минимальная оценка для сдачи экзамена.

Хотя на самом деле всё гораздо проще.

Достаточно ощутить себя в шкуре потенциального клиента. Просто понять, что какому-нибудь Васе Пупкину надо сейчас, а ни в обозримом будущем.

Хотя тут я немного слукавил. Большинство товаров или услуг можно продвигать как через социальные сети, так и через поисковые системы. Главное правильно подобрать и настроить целевую аудиторию.

Допустим те же пончики.

К примеру вы задумали акцию "Купи коробку из 5 пончиков и получи кофе в подарок". Такое точно надо продвигать через вашу страничку в Instagram, ну или где вы там обитаете. А вот идёт например человек по улице, у него урчит в животе и ему вдруг захотелось шоколадного пончика. Он набирает в Яндексе, где поесть шоколадных пончиков и тут выбивает вашу рекламу. Он переходит по ссылке и видит отличную страничку в соц. сети, прекрасные отзывы, хорошие цены, да и ваше заведение недалеко. Вот сработала поисковая реклама.

Всё просто и понятно!!!

Так что если хотите продвигать ваш товар или услугу будь то в социальных сетях или поисковых системах, то обращайся ко мне. Ведь сейчас я работаю по низким ценам, потому что только набираю себе клиентов.

Будь моим первым клиентом на фрилансе.

Ну а чтобы ты поверил, что я что-то могу. Вот тут мой первый кейс, когда я работал на одну фирму, пока не ушёл в армию.

https://www.canva.com/design/DAFEI2R6NoU/rlWcjQXdzqNd--iCW_N9hA/view?utm_content=DAFEI2R6NoU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink