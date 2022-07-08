Требуется привлечь целевую активную аудиторию для информационной группы ВКонтакте о футбольном клубе Барселона. Необходимы недорогие методы продвижения, такие как приглашения или таргетированная реклама. Важно, чтобы цена за подписчика была минимальной, так как группа не коммерческая. Ожидание стоимости за подписку и выбор метода продвижения.