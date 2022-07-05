Нужна консультация по заполнению рекламного кабинета в ТТ, а именно касаемо раздела документов. Посоветовать источник где можно взять доки, которые привяжутся, или дать мне доки которые привяжутся, или любой другой способ который фактически решит эту проблему. Кабинет - купленный саморег, заделан под гео Бразилия.