Marynchenko

Вітаю. Для стоматологічного бізнесу який працює з рекламою в Google ads і Facebook ads потрібно налаштувати наскрізну аналітику. (сквозную аналитику). Для того щоб відслідковувати вхідні заявки, з якого каналу трафіку, з якої рекламної кампанії з ...
Олександр Маринченко MarynchenkoMarynchenko
Вітаю! У мене є досвід та знання у digital marketing. Моя вузька спеціалізація це створення та запуск рекламних кампаній у Facebook ads та Google ads. Перед запуском роблю аналіз продукту. Визначаю цільову аудиторію, її сегменти та болі. Генерую унікальні торгові пропозиції та реалізовую їх у рекламних кампаніях. Аналізую ринок та маркетингові активності конкурентів. Створюю прибуток від реклами рекламодавцю і масштабую результат.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт24 дня назад
Шукаємо PPC спеціаліста, можна команду для управління рекламними кампаніями в Google ads та Meta ads для стоматологічного бізнесу. Перевага надається тим у кого є релевантний досвід. Відповідаючи на мій джоб пост, будь ласка, опишіть ...Контекстная реклама10 заявокЗакрытмесяц назад
Системна робота над проектом. Ресторанний бізнес. Участь у створенні і реалізація SMM стратегії, календар маркетингових активностей, пости, сторіс. Креативність. Створювати рекламні кампанії не входить в список завдань.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрытгод назад