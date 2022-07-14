Marynchenko

Створюю прибуток від реклами і масштабую результат.

Вітаю! У мене є досвід та знання у digital marketing. Моя вузька спеціалізація це створення та запуск рекламних кампаній у Facebook ads та Google ads. Перед запуском роблю аналіз продукту. Визначаю цільову аудиторію, її сегменти та болі. Генерую унікальні торгові пропозиції та реалізовую їх у рекламних кампаніях. Аналізую ринок та маркетингові активності конкурентів. Створюю прибуток від реклами рекламодавцю і масштабую результат.