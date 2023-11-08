Потрібно налаштувати наскрізну аналітику. (сквозную аналитику)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вітаю. Для стоматологічного бізнесу який працює з рекламою в Google ads і Facebook ads потрібно налаштувати наскрізну аналітику. (сквозную аналитику). Для того щоб відслідковувати вхідні заявки, з якого каналу трафіку, з якої рекламної кампанії з якого ключового слова чи креатива зайшов той чи інший лід.

Сайт розроблений на базі wordpress, а також маємо самописну CRM систему.

Дякую.

месяц назад
Marynchenko
38 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад