Внести мінімальні правки на сайті WordPress

Веб-программированиеЗавершен2 заявки51 просмотр
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  1. Потрібно, щоб данні з форм на сайті відправлялися в телеграмм группу.

  2. Вставити гугл карту з чіткою адресую по розмірам блоку

    Посилання на сайт - https://antriebtech.com/

WordPress
месяц назад
shauhitech
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
dev-cwp
28 летУкраина
месяц в сервисе
Был
10 дней назад
месяц назад
$10
1 день
Дуже дякую за оперативність виконання завдання. Виконав все швидко, а також можу виділити великий плюс - це не було купи допрацювань, тобто сказав, що зробив, я почав тестувати і дійсно все працювало, без збоїв.
Дякую Максиму за завдання, швидку комунікацію та комфортну співпрацю. Буду радий попрацювати знову.