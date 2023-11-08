Надаю послуги розробки, доопрацювань та оновлень в сфері веб-програмування (сайтів).
Гарантія виконання завдань в терміни домовлені з замовником за помірними цінами.
Беру відповідальність за результат. Приймаю оплату тільки після виконання робіт (по факту).
Знаходжу оптимальні та якісні рішення для завдань.
Звертайтесь, буду радий співпраці.
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процент рекомендаций
#762
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
WordPressДоработка сайтов
Дуже дякую за оперативність виконання завдання. Виконав все швидко, а також можу виділити великий плюс - це не було купи допрацювань, тобто сказав, що зробив, я почав тестувати і дійсно все працювало, без збоїв.
Ответный отзыв
Дякую Максиму за завдання, швидку комунікацію та комфортну співпрацю. Буду радий попрацювати знову.
Веб-программирование
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#88