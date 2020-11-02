shauhitech

Необхідно розробити мобільний додаток для IOS та Android з функціоналом для відображення зарядних станцій електромобілів. Додаток має містити авторизацію через Google та телефон, фільтри для відображення міток, а також функцію прокладання маршруту до станції. Основна мета - забезпечити актуальні мітки на карті, які можуть парситися або додаватися вручну. Додаток буде працювати лише в Україні.
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необхідно допрацювати бота на JS, щоб він автоматично переходив по всім сторінкам фільтра на авторіа без втручання. Додатково потрібно оптимізувати швидкість парсингу для нової версії сайту, щоб він швидше розпізнавав поля та збирав дані. Цільова швидкість парсингу 100 оголошень за 2-4 хвилини.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется перевести логотип, предоставленный клиентом, из растрового формата в векторный для гравировки на кожаной продукции. Важно сохранить все детали и четкость изображения.Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрытгод назад
Необхідно внести мінімальні правки на сайті WordPress: налаштувати відправку даних з форм у Telegram групу та вставити Google карту з точною адресою. Адаптуйте карту відповідно до розмірів блоку.Завершенгод назад
- $25
Потрібно розробити логотип для нової детейлінг студії Avto Shtrih у Києві. Студія спеціалізується на покращенні зовнішнього вигляду автомобілів, включаючи поліровку, кераміку, антихром та хімчистку. Розглядаються будь-які креативні ідеї для візуалізації бренду.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Потрібно внести зміни в інтернет-магазин на WordPress y-mirror.com.ua. Зміна візуального вигляду атрибутів, додавання нових опцій (фронтальна та фонова підсвітка), а також настройка функції 'замовити в один клік'. Важливо, щоб вибір розмірів та додаткових опцій коректно відображався в адмінпанелі та замовленнях.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо установить Pixel Facebook на сайт, разработанный на CMS October, для передачи метаданных по ключевым событиям: просмотр товара, добавление в корзину, оформление заказа и успешная покупка. События должны корректно передавать соответствующие данные, включая информацию о товарах и заказах.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
Отрисовать 11 разных баннеров в трёх размерах: 1) 1100 х 510 px; - 6 шт. 2) 400 x 260 px; - 2 шт. ...Завершен4 года назад
- $5
Сделать 1-2 красивых и цепляющих баннеров под рекламу в Instagram/Facebook. Баннера под нишу Лазерной эпиляции. Что должно быть на баннере? Надписи: - Лазерная эпиляция - сейчас действует скидка 60% или ...Завершен4 года назад
В данный момент на сайте снадартный чекаут неудобный страшный, херня короче. Нужно, что бы все поля для заказа размещались на одной странице, и были удобны для заполнения. Важно визуальный аспект оформления и удобное юзабилити. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
У нас проходит акция, покупаете 1 сумку по полной цене, 2-я сумка за 1 грн (можно сказать в подарок). Нужно сделать креатив, для этой акции. Есть фото сумок, есть видео даже, все фото ...Баннеры24 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать несколько видео. 1. Вращающийся объемный логотип 2.Вращающиеся кольцо или какое-то другое ювелирное украшение 3. Бутылка кого-то алкогольного напитка, так же должно вращаться и ещё какие-то дополнительные анимации типо отдаление приближение ...Анимация5 заявокЗакрыт6 лет назад
ЦА - владельцы бизнеса Компания занимается Комплексным бухгалтерским обслуживание бизнеса! Подробнее напишу в личные сообщенияПродающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно написать небольшое объявление , максимум 400 символов! Тема: Комплексное бухгалтерское обслуживание Целевая аудитория: Владельцы бизнесаПродающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад
Картинка размером 1200 х 628 На картинке должно быть 2 надписи небольшие, должны выглядеть читабельно, подобрана картинка по смыслу и что бы визуально было приятно смотреть. Остальные подробности расскажу в сообщенияхЗавершен7 лет назад
Уже есть готовый попап для оставления заявки на сайте, можно просто его переделать, что бы там было написать, спасибо за заявку мы Вам перезвоним .... Что бы он выскакивал после отправления заявки! Всё просто!Завершен7 лет назад
Найти в чем причина и исправить)Завершен7 лет назад
Создал всплывающее окно(popup), сделал, что бы оно открывалось через 20с после открытия сайта, но мне надо что бы оно не появлялось при каждом обновлении сайта, надо прикрутить куки к этому модальному окну, что бы после ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад