shauhitech

Максим Шаульский shauhitech

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dev-cwp
30 лет
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Внести мінімальні правки на сайті WordPress
WordPressДоработка сайтов
Дякую Максиму за завдання, швидку комунікацію та комфортну співпрацю. Буду радий попрацювати знову.
Дуже дякую за оперативність виконання завдання. Виконав все швидко, а також можу виділити великий плюс - це не було купи допрацювань, тобто сказав, що зробив, я почав тестувати і дійсно все працювало, без збоїв.
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roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
2 года назад
Розробити логотип для детейлінг студії
Создание логотипов
Дякую за цікавий проект, однозначно рекомендую замовника. Продовжуємо роботу!
Рекомендую, дуже швидко приступив до роботи і також швидко видав різні варіанти логотипів. В кінці відправив логотип в різних форматах. Логотип затвердили навібез без правок.
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Eligrin
Богдан 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$55
10 баллов
4 года назад
Отрисовать баннера для интернет-магазина - на завтра
Отличный заказчик, был рад поработать. Конкретная задача, оплата без проблем. Рекомендую!
Сделал много баннеров на сайт и под Инстаграм в рекламу, очень довольны, по скольку сделал быстро и стильно.
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beyougood
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Креатив для Instagram/Facebook на сегодня
Сотрудничество прошло без проблем. Рекомендую!
Сделал быстро, учёл все правки и оперативно выдал материал, рекомендую!
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al_ilmira
Ильмира 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Написать продающий текст для объявления ФБ
Добросовестный и ответственный заказчик, оплату получила сразу же после выполнения заказа. Рекомендую!
Очень быстро написала текст и самое главное, учла все пожелания! Рекомендую!
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