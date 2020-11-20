Web-desinger

Привет! 👋

Меня зовут Александр, активно занимаюсь веб-дизайном больше года.

Параллельно увлекаюсь простой анимацией интерфейсов, и прочей графики.

К каждому заказчику прилагаю индивидуальный подход, перевожу с языка клиента в графический :)

На этой бирже мало времени, но ценю свою репутацию с первых работ, результата на "как-нибудь" не допускаю возможным!

Что я гарантирую:

 cвоевременные сроки

✅ качественное исполнение

✨ современный дизайн

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