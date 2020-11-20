beyougood

Александр beyougood

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web-desinger

Привет! 👋

Меня зовут Александр, активно занимаюсь веб-дизайном больше года.

Параллельно увлекаюсь простой анимацией интерфейсов, и прочей графики.

К каждому заказчику прилагаю индивидуальный подход, перевожу с языка клиента в графический :)

На этой бирже мало времени, но ценю свою репутацию с первых работ, результата на "как-нибудь" не допускаю возможным!

Что я гарантирую:

 cвоевременные сроки

✅ качественное исполнение

✨ современный дизайн

Портфолио﻿

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Отзывы заказчиков

shauhitech
25 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Креатив для Instagram/Facebook на сегодня
Сделал быстро, учёл все правки и оперативно выдал материал, рекомендую!
Сотрудничество прошло без проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Dmitriy_Ivanov1
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Нужен рекламный креатив
Выполнил работу на все 200%. Быстро и качественно. Рекомендую!
Четкое тз. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sergey_Kupr
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$8
10 баллов
4 года назад
Отрисовать десктопный и мобильный вариант баннера
HTML
Заказ сделан быстро и качественно. Отличная обратная связь, все согласовали, перебрали несколько вариантов пока не остановились на оптимальном.
Хороший заказчик. Подробное ТЗ и активная обратная связь.
Ответный отзыв
arbitrash
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Удалить вотермарки с баннера / сделать баннер по новой
Отлично!
Понятное тз. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
MihaV82
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нарисовать две картинки и нарезать одну на части
Быстро всё сделал! Был креативен. Всё ок
Хороший заказчик, рад был сотрудничать.
Ответный отзыв
Баннеры
5 отзывов
$9/час
от $9от 1 дня
нет рейтинга