Web-desinger
Привет! 👋
Меня зовут Александр, активно занимаюсь веб-дизайном больше года.
Параллельно увлекаюсь простой анимацией интерфейсов, и прочей графики.
К каждому заказчику прилагаю индивидуальный подход, перевожу с языка клиента в графический :)
На этой бирже мало времени, но ценю свою репутацию с первых работ, результата на "как-нибудь" не допускаю возможным!
Что я гарантирую:
cвоевременные сроки
✅ качественное исполнение
✨ современный дизайн
Портфолио
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Портфолио
- Баннеры, интерфейсы и не только #3118 просмотров
- Pizza Rond. Landing page98 просмотров
- Баннеры, интерфейсы и не только #2129 просмотров
- Баннеры, интерфейсы и не только #1135 просмотров
- Doux. Интернет магазин одежды79 просмотров
- Софа. Интернет магазин диванов68 просмотров
- Sneakes. Интернет магазин кроссовок57 просмотров
- Gloderm. Landing page54 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Сделал быстро, учёл все правки и оперативно выдал материал, рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло без проблем. Рекомендую!
$6
10 баллов
4 года назад
Выполнил работу на все 200%. Быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое тз. Рекомендую!
$8
10 баллов
4 года назад
HTML
Заказ сделан быстро и качественно. Отличная обратная связь, все согласовали, перебрали несколько вариантов пока не остановились на оптимальном.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Подробное ТЗ и активная обратная связь.
$10
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Понятное тз. Своевременная оплата.
$5
10 баллов
4 года назад
Быстро всё сделал! Был креативен. Всё ок
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рад был сотрудничать.
Баннеры
5 отзывов
$9/час
от $9от 1 дня
нет рейтинга