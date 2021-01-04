Dmitriy_Ivanov1

Дмитрий Иванов Dmitriy_Ivanov1

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

beyougood
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Нужен рекламный креатив
Четкое тз. Рекомендую!
Выполнил работу на все 200%. Быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
9 баллов
4 года назад
Нужна заставка для бота в телеграмме
Сотрудничество прошло без проблем. Рекомендую.
Быстро откликнулся, отлично выполнил работу
Ответный отзыв