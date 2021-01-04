Dmitriy_Ivanov1

Нужен человек, который расскажет, покажет, как правильно настраивать рекламу в фб с нуля до первых лидов. Расскажет все нюансы, советы в онлайн режиме.
- $4Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
- $4
Нужна помощь в настройке гугл аналитики и яндекс метрики. Займёт примерно 30 минут вашего времени. Общаться нужно в телеграмеСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $6
Ниша : Онлайн зароботок, пассивный доход Детальнее расскажу в личных сообщенияхБаннеры23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $6
Нужен рекламный креатив. Ниша : Онлайн зароботок, пасивный доход Оставляйте заявки, обсудим детальнее в личных сообщениях.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен лендинг для телеграм бота. Подойдёт вариант как скопировать так и создать с нуля. Детальнее расскажу в личных сообщениях.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Нужны аналитики для поиска блогеров в инстаграм. Подбирать блогеров под критерии. Более детально расскажу в личных сообщениях.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу людей, для проффесиональной обработки фотографий Обрабатывать нужно быстро Возможна работа на постоянной основе Более детально расскажу в личных сообщенияхОбработка фотографий100 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно рекламировать популярного бота в телеграмме. Оплата 50% от пополнения человека. Оставляйте заявки, описываю быстро.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна заставка для бота в телеграмме Более детально расскажу в личных сообщенияхОбработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищу мужчин, парней, которые буду правдоподобно читать текста (Как будто разговор по телефону) На украинском языке!Озвучивание32 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу мужчин, парней, которые буду правдоподобно читать текста (Как будто разговор по телефону) На украинском языке!Озвучивание32 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу людей, которые буду правдоподобно читать текста (Как будто разговор по телефону) На украинском языке!Озвучивание128 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны текста для розыгрыша и поздравлений людей в виде мобильного разговора. Текста +- на одну минуту. Детальнее расскажу в личных сообщениях. Пишите, робота не сложная)Сценарии51 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужны текста для розыгрыша и поздравлений людей в виде мобильного разговора. Текста +- на одну минуту.Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
нужно создать базу , привязать платёжку. Тз кину в личные сообщения. Бот не сложный, только займёт время добавлять текстаВеб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно приложение типо баду. Отпишитесь если согласны работатьМобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно приложение типо баду. Отпишитесь если согласны работатьМобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно приложение типо баду. Отпишитесь если согласны работать.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Приложение для знакомств онлайн. Отпишитесь если заинтересованы.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны текста для розыгрыша и поздравлений людей в виде мобильного разговора. У нас есть бот в телеграмме с аудио розыгрышами и поздравлениями. t.me/bot_pranker_botКопирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад