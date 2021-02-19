Грузоперевозки СНГ, Европа, Китай, по Казахстану. Авто, море, жд, авиа, услуги импорта, таможенное оформление.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен лендинг для телеграм бота.
Подойдёт вариант как скопировать так и создать с нуля.
Детальнее расскажу в личных сообщениях.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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