Скопировать корпоротивный сайт и отредактировать под фирм.стиль

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок2059 просмотров
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Нужно скопировать сайт и отредактировать под стиль компании, изменения небольшие: цвет, текст, картинки возможно расположение блоков. Сайт должен быть посажен на WP. Нужен стабильный человек под постоянную занятость.

3 года назад
websitemaximus
Максим 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад