Простой сайт каталог на WordPress. Дизайн готов, ТЗ подробное

$135
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок1678 просмотров
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Прикрепил архив, в котором вы можете ознакомиться с дизайном и техническим заданием. 

WordPress
3 года назад
guest_16123534923545
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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