Требуется шаблон сайта на MODX

Скопировали лендинг, не везде смог заменить текст и фото(через фтп), помочь в этом либо показать где... А сейчас лендинг перестал отвечать, одну картинку заменил и все уже не грузится, в общем нужна помощь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые программисты требуется шаблон сайта, выполненный на MODX.
Техническое задание для создания сайта.
Назначение: Основная задача сайта - это размещение на первой странице списка интерактивных утверждений (10-100 шт.), истинность которых подтверждается на
второй странице списком ссылок на другие статьи с других ресурсов. У каждого
утверждения своя вторая страница с интерактивным списком названий статей.
! Поскольку список утверждений на первой странице является главной задачей сайта, то расположение
остальных разделов (меню (о проекте, новости, статьи), телефон, регистрация,
вход, кнопки социальных сетей, контакты) с учетом использования мобильной
версии сайта Вы можете расположить по своему желанию, как вам будет удобнее.
Первая страница сайта:
Главная страница сайта:
на верху картинка (можете пока вставить любую),
слева столбик меню (о проекте, новости, статьи, проекты, + пять разделов закоментированных),
справа изменяемая колонка с предметами (список предметов с картинами),
внизу подвал с данными: телефон, электронная почта и т.д.,
В середине сайта: находится список утверждений (10-100 шт). Пример: « У КОГО ЛУЧШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ТОТ
ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТУ». Данное утверждение создается через панель
администратора. Список формируется по дате и времени публикации, таким образом
утверждения можно передвигать по списку.
Каждое поле Утверждения стилистически (визуально) отделено от других Утверждений) в поле данного
утверждение находится кнопки, «ДА» и «НЕТ», при нажатии любой из них появляется
табличка "Ваш голос учтён", Само Утверждение или его поле является
интерактивным. Нажав на данное поле посетитель переходит на вторую страницу там
где отображаются ссылки на третьи сайты (источники). У каждого утверждения своя
вторая страница с интерактивным списком названий статей.
Вторая страница сайта:
Как только нажал на интерактивное Утверждение на первой странице, тут же переходишь на вторую страницу на которой находится интерактивный список названия статей со сторонних ресурсов. Вверху второй страницы должно отображаться утверждение жирным текстом.
Данные ссылки добавляются из панели администратора. Важно, чтобы добавление ссылок было
наиболее простым. Последние добавленные ссылки находятся на первом месте
страницы.
На второй странице изменяется только центральная часть страницы,
Дизайн: На ваше усмотрение поскольку у меня его ещё нет.
Сайт имеет: мобильную версию, форма обратной связи, регистрация на сайте.
Укажите пожалуйста примерную цену.
Оплата только Сбербанк или Яндексденьги строго!!!
Если я вам не ответил, значит вы не указали примерную цену от которой отталкиваться.
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