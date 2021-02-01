Создание информационного сайта.

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок353 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

То же самое Создание сайта китайской ТМ с каталогом, но без функций ИМ. См вложение.  Предлагайте свои цены и указывайте ориентировочные сроки. Ждем откликов, спасибо! 

P.S. Вчера это же самое задание было размещено с другого аккаунта, который был создан ошибочно, и заблокирован. Но сути дела это не меняет. Пож-ста, те исполнители, которые откликались на вчерашний, продублируйте свои предложения в этом заказе! Спасибо!

3 года назад
Vadim74
Вадим 
49 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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