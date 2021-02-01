Создание информационного сайта.

То же самое Создание сайта китайской ТМ с каталогом, но без функций ИМ. См вложение. Предлагайте свои цены и указывайте ориентировочные сроки. Ждем откликов, спасибо!

P.S. Вчера это же самое задание было размещено с другого аккаунта, который был создан ошибочно, и заблокирован. Но сути дела это не меняет. Пож-ста, те исполнители, которые откликались на вчерашний, продублируйте свои предложения в этом заказе! Спасибо!