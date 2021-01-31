Сайт с личным кабинетом. ТЗ в описании. Без цены даже не читаю заявки.

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок1688 просмотров
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1. личный кабинет для пользователя и администратора (владельца).

2. Пользователь регистрируется, подтверждает по емаил.

3. В админке пользователя 3 шаблона сайтов, среди которых он может выбрать один из трех. Шаблону я предварительно загружаю. Шаблоны состоят из блоков: 1- самый верхний, там ссылки на другие страницы, логотип и телефон. ниже текст, еще нище блок (футер).

4. Пользователь загружает вносит данные и нажимает создать.

5. Создается домен третьего уровня.

6. Также есть поле в котором пользователь вводит адрес своего домена, нажимает сохранить и открывается страница с кодом, который он указывает в днс домена и видит созданный сайт на своем домене.

В заявке пишите стоимость. Спасибо.

3 года назад
arturix
Артур 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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