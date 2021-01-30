Разработать сайт по онлайн курсам

Требуется разработать портал по онлайн курсам.

1. С личным кабинетом потенциального ученика (ищет курсы)

- может оставлять отзывы по курсу (обязательно загрузка скана чека об оплате, а также № и дата заказа в онлайн курсе) + поставить оценку курсу (5-бальная система)

- возможность оценивать пользу/вред других отзывов

- возможность задать вопрос о курсе (с подпиской на ответ и дальнейшим уведомлением по email со ссылкой на страницу с вопросом и ответом)

- возможность поиска преподавателей (пол, возраст, наличие Российских сертификатов, наличие международных сертификатов, большой опыт, по категории направления, по тегам).

2. С личным кабинетом онлайн школы (аккаунт с владельцем одного или нескольких курсов)

- размещение курса (с кастомной шапкой, с блоками визуализациями и пр.)

- размещение новостей курса

- размещение акций курса

- видео отзывов курса

- программы курса

пример того что должно получиться - https://datascience.geekbrains.ru/

- возможность отвечать на вопросы (с подпиской на ответ и дальнейшим уведомлением по email со ссылкой на страницу с вопросом и ответом)

- возможностью размещения информации о преподавателе (на каждый курс - может быть разный преподаватель:

-- фио, пол, возраст,

-- основное фото, галерея фото,

-- наличие Российских сертификатов, наличие международных сертификатов,

-- опыт (цифра), опыт (описание),

-- категория направления (с возможностью добавлять новые в вложенной структуре),

-- теги (с возможностью добавлять новые),

-- Навыки (поля с описанием, 1 успех = 1 поле, с возможностью неограниченного добавления полей),

-- Успехи (поля с описанием, 1 успех = 1 поле, с возможностью неограниченного добавления полей),

-- Развитие / Прогресс (описание),

-- Таланты (поля с описанием, 1 успех = 1 поле, с возможностью неограниченного добавления полей).

- возможность разместить новость о старте ближайшего потока на курс (название потока, дата старта, дата окончания, описание потока (опционально)).

По каждому курсу:

+ для кого (список тегов с возможностью их создания) - далее это ЦА

+ для каждого тега - поля:

++ Проблемы ЦА,

++ Какое негативное воздействие сейчас представители ЦА получают?

++ Требования по знаниям к курсу от ЦА

++ Какой конкретный результат вы помогаете им получить?

++ Как долго этот результат может длиться? Можно ли повторить или масштабировать?

++ Нематериальные результаты. Как еще их жизнь улучшится?

++ Какие эмоции возникнут вследствие нематериальных результатов?

++ Кто еще выиграет?

++ Что произойдет с ЦА, если они не купят курс и оставить все как есть?

++ Какова действительная ценность вашей работы?

Для всех посетителей:

* возможность поиска курсов по категориям / тегам (проставляемым продюсерами) / числу отзывов / по оценке курса пользователями

* возможность нахождения в каталоге проверенного курса (высокие цены) / курса нового преподавателя (низкие цены)

* возможность искать по самым полезным отзывам

* Seo: у каждой страницы сайта уникальные мета-теги title, description, тег h1.

* возможность отправить заявку на обучение в этом курсе (приходит в список заявок на курс владельца + ему и администратору на email)

* на главной странице представлены последние: курсы, преподаватели, отзывы, вопросы, ответы, курсы с заявками.

-= Суперадминка для администратора сайта =-

+ возможность видеть, редактировать, удалять всех владельцев курсов (+последних добавившихся для удобства управления)

+ возможность видеть, редактировать, удалять всех преподавателей курсов (+последних добавленных для удобства управления)

+ возможность видеть, редактировать, удалять все курсы (+последние добавленные для удобства управления)

+ возможность видеть, редактировать, удалять все отзывы (+последние добавленные для удобства управления)

+ возможность видеть, редактировать, удалять все вопросы, ответы (+последние добавленные для удобства управления)

+ возможность видеть, редактировать, удалять все заявки на вступление в курс (+последние добавленные для удобства управления)

Крайне желательно, чтобы у разработчика уже был похожий проект, чтобы можно было сэкономить на его адаптации, а не полное написание с нуля.

Проект долгосрочный и будет постоянно модифицироваться, но каждая модификация - отдельные деньги.

Прошу описать что вы уже делали в этой отрасли, и результаты (в идеале - ссылки на ваши работы).