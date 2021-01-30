Разработать сайт по онлайн курсам

Нужен сайт, на котором человек можете забронировать произвольное количество парковочных мест, и потом продлять эту парковку по мере приближения окончания срока (т.е. должен быть функционал личного кабинета соответствующий), места, которые не продляются, выставляются на всеобщее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать портал по онлайн курсам.
1. С личным кабинетом потенциального ученика (ищет курсы)
- может оставлять отзывы по курсу (обязательно загрузка скана чека об оплате, а также № и дата заказа в онлайн курсе) + поставить оценку курсу (5-бальная система)
- возможность оценивать пользу/вред других отзывов
- возможность задать вопрос о курсе (с подпиской на ответ и дальнейшим уведомлением по email со ссылкой на страницу с вопросом и ответом)
- возможность поиска преподавателей (пол, возраст, наличие Российских сертификатов, наличие международных сертификатов, большой опыт, по категории направления, по тегам).
2. С личным кабинетом онлайн школы (аккаунт с владельцем одного или нескольких курсов)
- размещение курса (с кастомной шапкой, с блоками визуализациями и пр.)
- размещение новостей курса
- размещение акций курса
- видео отзывов курса
- программы курса
пример того что должно получиться - https://datascience.geekbrains.ru/
- возможность отвечать на вопросы (с подпиской на ответ и дальнейшим уведомлением по email со ссылкой на страницу с вопросом и ответом)
- возможностью размещения информации о преподавателе (на каждый курс - может быть разный преподаватель:
-- фио, пол, возраст,
-- основное фото, галерея фото,
-- наличие Российских сертификатов, наличие международных сертификатов,
-- опыт (цифра), опыт (описание),
-- категория направления (с возможностью добавлять новые в вложенной структуре),
-- теги (с возможностью добавлять новые),
-- Навыки (поля с описанием, 1 успех = 1 поле, с возможностью неограниченного добавления полей),
-- Успехи (поля с описанием, 1 успех = 1 поле, с возможностью неограниченного добавления полей),
-- Развитие / Прогресс (описание),
-- Таланты (поля с описанием, 1 успех = 1 поле, с возможностью неограниченного добавления полей).
- возможность разместить новость о старте ближайшего потока на курс (название потока, дата старта, дата окончания, описание потока (опционально)).
По каждому курсу:
+ для кого (список тегов с возможностью их создания) - далее это ЦА
+ для каждого тега - поля:
++ Проблемы ЦА,
++ Какое негативное воздействие сейчас представители ЦА получают?
++ Требования по знаниям к курсу от ЦА
++ Какой конкретный результат вы помогаете им получить?
++ Как долго этот результат может длиться? Можно ли повторить или масштабировать?
++ Нематериальные результаты. Как еще их жизнь улучшится?
++ Какие эмоции возникнут вследствие нематериальных результатов?
++ Кто еще выиграет?
++ Что произойдет с ЦА, если они не купят курс и оставить все как есть?
++ Какова действительная ценность вашей работы?
Для всех посетителей:
* возможность поиска курсов по категориям / тегам (проставляемым продюсерами) / числу отзывов / по оценке курса пользователями
* возможность нахождения в каталоге проверенного курса (высокие цены) / курса нового преподавателя (низкие цены)
* возможность искать по самым полезным отзывам
* Seo: у каждой страницы сайта уникальные мета-теги title, description, тег h1.
* возможность отправить заявку на обучение в этом курсе (приходит в список заявок на курс владельца + ему и администратору на email)
* на главной странице представлены последние: курсы, преподаватели, отзывы, вопросы, ответы, курсы с заявками.
-= Суперадминка для администратора сайта =-
+ возможность видеть, редактировать, удалять всех владельцев курсов (+последних добавившихся для удобства управления)
+ возможность видеть, редактировать, удалять всех преподавателей курсов (+последних добавленных для удобства управления)
+ возможность видеть, редактировать, удалять все курсы (+последние добавленные для удобства управления)
+ возможность видеть, редактировать, удалять все отзывы (+последние добавленные для удобства управления)
+ возможность видеть, редактировать, удалять все вопросы, ответы (+последние добавленные для удобства управления)
+ возможность видеть, редактировать, удалять все заявки на вступление в курс (+последние добавленные для удобства управления)
Крайне желательно, чтобы у разработчика уже был похожий проект, чтобы можно было сэкономить на его адаптации, а не полное написание с нуля.
Проект долгосрочный и будет постоянно модифицироваться, но каждая модификация - отдельные деньги.
Прошу описать что вы уже делали в этой отрасли, и результаты (в идеале - ссылки на ваши работы).
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