Одностраничный сайт для продажи 1 товара - landing page

Сайты «под ключ»Закрыт58 заявок1517 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно сделать одностраничный сайт для продажи 1 товара (landing page) под ключ. 

Тема: Хозяйственный товар для дома

Фото, видео и текста (возможно нужно будет немного рерайтнуть для сайта) предоставлю.

3 года назад
Basva
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
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