Найти иностранный сайт ( Англии, Италии и тд ) с похожими моделями как у нашего Производства сделать копию на русском языке. Сайт продающий_ инста meb.lux надо с ней интегрировать
Разработать сайт-визитку, далее в проекте полноценный сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент, сайт должен просто работать и отражать услуги транспорта (от VIP до тур-класса и кемпингов..) на фоне туристических услуг. Мне нужно, бесплатно, сделать Сайт-Визитку, что бы он висел в интернете с ссылками на соц.сети, эл почту и телефон с мессенджерами. Образец идеи у меня есть, можно обсудить.
Далее, уже платно*, можно начинать делать полноценный сайт, начиная с истории создания и детального описания предлагаемых услуг. С остальными маркетинговыми наворотами и хотелось бы переделать на туристические услуги(возможно).
На момент пандемии, аудитория конечно Казахстан.
Критерий один - взаимопонимание.
*-условия и тарифы нужно обсудить
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