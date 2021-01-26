Разработать сайт-визитку, далее в проекте полноценный сайт.

На данный момент, сайт должен просто работать и отражать услуги транспорта (от VIP до тур-класса и кемпингов..) на фоне туристических услуг. Мне нужно, бесплатно, сделать Сайт-Визитку, что бы он висел в интернете с ссылками на соц.сети, эл почту и телефон с мессенджерами. Образец идеи у меня есть, можно обсудить.

Далее, уже платно*, можно начинать делать полноценный сайт, начиная с истории создания и детального описания предлагаемых услуг. С остальными маркетинговыми наворотами и хотелось бы переделать на туристические услуги(возможно).

На момент пандемии, аудитория конечно Казахстан.

Критерий один - взаимопонимание.

*-условия и тарифы нужно обсудить

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