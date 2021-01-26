Создать конверсионный лендинг для проектора

Здравствуйте. Необходимо создать лендинг пейдж для продажи проектора. Нужен специалист с опытом создания конверсионных сайтов. Эстетика + конверсия - вот что мне нужно. Нужен сайт, который бы передал "магию" проектора, окунул бы посетителя в "волшебство" создаваемой им атмосферы.

Сайт должен быть адаптивным, но так как трафик в основном планируется привлекать через Инстаграм, упор должен быть сделан на мобильную версию. Она будет основной. На десктопах само собой сайт должен смотреться не хуже.

Текст, как и обязательные структурные блоки предоставлю. Сроки разработки - 6-7 дней, с учетом возможных правок. За сорванные сроки оплату не провожу + отрицательный отзыв в копилку. Уважайте свое и чужое время.