Верстка и натяжка на Wordpress по готовому дизайну

Сайты «под ключ»Завершен6 заявок15250 просмотров
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Добрый день.

Нужна верстка и натяжка на wordpress сайта по готовому дизайну.

Страницы для верстки прикрепил ниже, предоставлю после старта в PSD:

- главная;

- О нас;

- проекты;

- каталог;

- страница каталога;

- вакансии;

- страница вакансии;

- страница новости;

- контакты;

- 404

Как видно по дизайну, все страницы похожи друг на друга почти полностью. Сверстав главную, уже 80-90% работы по верстке готово.

Далее можно натянуть с помощью плагина ACF и какого-нибудь для формы связи. Вроде больше ничего не нужно.

Требования к вам:

- валидный быстрый семантический код, желательно на sass + БЭМ;

- сдача в срок и следование договоренностям;

- опыт работы с вордпрессом;

- желание работать по подобным проектам и далее, всегда есть работа.

В заявке прошу указать:

- примеры своих работ, чтобы можно было посмотреть качество кода (картинка не интересна, интересна верстка);

- стоимость работ и сроки.

На количество отзывов не смотрю, поэтому, новички с хорошим портфолио также в приоритете.

Заявки без сроков, стоимости, портфолио или из пары слов "пишите, договоримся" рассматривать не буду. В лс напишу сам, если будет интересна ваша заявка, спамить тоже не нужно.

Давайте ценить время друг друга :)

WordPress
3 года назад
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
15 часов назад
Выбранный исполнитель
o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$200
17 дней
Все прошло достаточно хорошо, качеством доволен, хоть и был ряд доработок. Единственным момент - коммуникация, очень тяжело достать какую-либо информацию по текущему состоянию проекта или вообще понять, когда что будет готово и тд. Приходится будто клещами доставать из исполнителя эту базовую информацию, ждать по несколько дней и надеяться, что он не пропал и не подведет :) В какой-то момент уже думал, что проект провален, так как не получал ответа несколько дней, и нужно искать другого исполнителя. Благо, все обошлось и, вроде, под конец работы чуточку чаще стал получать ответы. 50/50, в общем :) Если готовы рисковать и ждать - работать можно вполне, качество работы хорошее.
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рекомендую!