Верстка и натяжка на Wordpress по готовому дизайну

Добрый день.

Нужна верстка и натяжка на wordpress сайта по готовому дизайну.

Страницы для верстки прикрепил ниже, предоставлю после старта в PSD:

- главная;

- О нас;

- проекты;

- каталог;

- страница каталога;

- вакансии;

- страница вакансии;

- страница новости;

- контакты;

- 404

Как видно по дизайну, все страницы похожи друг на друга почти полностью. Сверстав главную, уже 80-90% работы по верстке готово.

Далее можно натянуть с помощью плагина ACF и какого-нибудь для формы связи. Вроде больше ничего не нужно.

Требования к вам:

- валидный быстрый семантический код, желательно на sass + БЭМ;

- сдача в срок и следование договоренностям;

- опыт работы с вордпрессом;

- желание работать по подобным проектам и далее, всегда есть работа.

В заявке прошу указать:

- примеры своих работ, чтобы можно было посмотреть качество кода (картинка не интересна, интересна верстка);

- стоимость работ и сроки.

На количество отзывов не смотрю, поэтому, новички с хорошим портфолио также в приоритете.

Заявки без сроков, стоимости, портфолио или из пары слов "пишите, договоримся" рассматривать не буду. В лс напишу сам, если будет интересна ваша заявка, спамить тоже не нужно.

Давайте ценить время друг друга :)