Дизайн и верстка сайта в визуальном редакторе sommerce.com

$180
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки1912 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть платформа – sommerce.com

Это платформа создания смм магазина

Для дизайна там сделан визуальный редактор

Доступа к коду нет, следовательно нет полной творческой свободы

Нужен человек, готовый сделать дизайн на сайте под качественным дизайнерским видением.

Работа не на один раз, так как позже нужно будет вводить правки для seo

Верстка сайта
3 года назад
DEVELcompany
Эдуард 
26 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Торговая площадка - Steam API + P2P транзакции

    Привет, Мы хотели бы найти фрилансера, который сможет сделать торговую площадку - на этой торговой площадке будут скины для игр CSGO и Rust с платформы Steam. Что нужно сделать, так это создать Steam API, который ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Система бронирования услуг для фотостудии под ключ

    Необходима система бронирования (фронт и бэкенд) для самостоятельной записи и оплаты клиентами услуг фотостудии Первичное ТЗ в прикрепленном файле (более подробное) Необходима система бронирования (фронт и бэкенд) для самостоятельной записи и оплаты клиентами услуг фотостудии Основные моменты: • Календарь, ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать продающий лендинг

    Здравствуйте. Нужен продающий лендинг на тему здорового питания. Дизайн дорисовываем. От вас требуется сверстать сайт, используя pixel perfect. Сроки не больше 4-х дней.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать сайт

    Нужен сайт для продажи билетов и их оплатой через сайт Основные требования: - возможность выбора мест на мероприятие, организация списка событий; - управление ценовыми группами билетов, установка скидок, акций; - оплата билетов на сайте с возможностью взаимодействия с основными ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг

    Нужен лендинг на тильда с подключением аналитики Контент и фото с меня

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лендинг

    нужен лендинг на Тильде, с причесанной мобильней версией, подключить GA, GTM,PIXEL.  контент и фото у меня есть.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайт

    Здравствуйте! Требуется создать сайт на WP, точную копию malina-strip.ru только с другими цветами. Наполнение контентом не требуется, все сделаем сами! От вас главное, что-бы все исправно работало, загрузка сайта происходила быстро и была в зелёной ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Веб-сайт на wix

    Нужен веб-сайт на wix под ключ. Есть UX/UI дизайн разработам все по пунктам на Figma. Веб-сайт должен быть адаптивным под все девайсы. Будет предоставлен аккаунт на Wix с тарифом Unlimite. Все файлы, графика и фонты будут предоставленны ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка доски объявлений

    Добрый день,Антиспам - авитоТребуется разработка сайта доски объявлений, аналог всем известой доски (без антиспам бота), в остальном практически весь функционал будет схож.Желательно на ruby on rails. Так же рассмотрю покупку готовых досок (обязательно самопис) и оптимизированные ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад