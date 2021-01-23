Привет, Мы хотели бы найти фрилансера, который сможет сделать торговую площадку - на этой торговой площадке будут скины для игр CSGO и Rust с платформы Steam. Что нужно сделать, так это создать Steam API, который ...
Дизайн и верстка сайта в визуальном редакторе sommerce.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть платформа – sommerce.com
Это платформа создания смм магазина
Для дизайна там сделан визуальный редактор
Доступа к коду нет, следовательно нет полной творческой свободы
Нужен человек, готовый сделать дизайн на сайте под качественным дизайнерским видением.
Работа не на один раз, так как позже нужно будет вводить правки для seo
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