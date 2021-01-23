Дизайн и верстка сайта в визуальном редакторе sommerce.com

Есть платформа – sommerce.com

Это платформа создания смм магазина

Для дизайна там сделан визуальный редактор

Доступа к коду нет, следовательно нет полной творческой свободы

Нужен человек, готовый сделать дизайн на сайте под качественным дизайнерским видением.

Работа не на один раз, так как позже нужно будет вводить правки для seo