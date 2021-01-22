Нужен веб-сайт на wix под ключ.

Есть UX/UI дизайн разработам все по пунктам на Figma.

Веб-сайт должен быть адаптивным под все девайсы. Будет предоставлен аккаунт на Wix с тарифом Unlimite. Все файлы, графика и фонты будут предоставленны исполнителю.

Один важный момент. Нужно интегрировать гугл календарь и синхронизировать с ZOOM для записи конференции с учреждением. То есть клиент может в гугл календаре, который должен быть размещен на сайте выбрать дату для конференции в ЗУМ, ему автоматический на эл. почту придет сообщение с ссылкой конференции.

Примерно 8-9 страниц.