Требуется создать сайт по тематике криптовалют.

Сайт читалка для новелл и ранобэ (пример dark-novels.ru \ ranobes.com) Основные пункты: Главный экран Оглавление книг Сама читалка Адаптация под телефоны и планшеты С возможностью оплаты подписок
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Требуется создать недорогой автонаполняемый новостной сайт по тематике криптовалют. Рассмотрю варианты.
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