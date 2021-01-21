Создать копию существующего веб-сайта

Сайты «под ключ»Закрыт32 заявки1530 просмотров
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Добрый день!

Мы ищем того, кто сможет скопировать сайт https://goldbee.com/. Сайт должен иметь удобный интерфейс с приятным для глаз дизайном. Мы не стремимся копировать сайт в точности, а только его структуру.

Также было бы идеально добавить страницу галереи для веб-сайта, который вы будете создавать. Будьте уверены, что мы сможем загружать как фото, так и видео.

3 года назад
dustinvernon
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад