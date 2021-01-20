Представительский (корпоративный) сайт с текстовыми страницами.

Основное направление компании строительство.

Красивый дизайн (тематика инженерия, проектирование, энергетика, чертежи) Простой и понятный интерфейс.

7-9 страниц в шапке от 2х до 10 разделов в них.

Офисы, банки, вентиляция, кондиционирование, безопасность, проектно-сметные работы, реконструкции, энергетика, электромонтажные работы, скс, видеонаблюдение, проектирование.

Примеры наполнения.

iconstr.ru

www.anv-m.ru/

Форма обратной связи.

Форма заказа услуг с добавлением файла (любой формат) для рассмотрения заявок.

Новостным модулем(страницей)

Модулем портфолио (с возможностью подгружения фото с объектов)

А так же все сео теги и разметки. Прописать тексты. Слова. (Прописать и запустить развитие)

Размещение счетчиков Яндекс и Google.

Размещение сайта в инструментах webmaster.yandex.ru и search.google.com

Удобная админка для редактирования и добавления информации (проекты, новости)

Наполнение сайта и количество страниц + – как в примерах.