Сделать сайт на Wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок1315 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравстуйте.

Нужно сделать сайт по готовому дизайну - верстка, натяжка на Wordpress, макеты прикрепил для ознакомления. Предоставлю подробное пояснение по макетам иполнителю. Просьба в предложении указать цену и срок, далее будем обсуждать. 

От вас ожидаем:

1. Хорошо знаете Wordpress

2. Умеете писать фильтры, сортировки товаров

3. Не пропадаете, не затягиваете проекты

Если у вас мало опыта, заняты другими проектами - НЕ пишите. Заявки от аненств/студий не рассматриваются! Оставляйте заявку, если программируете сами.

WordPressСайт на WordPress
3 года назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад