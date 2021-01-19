Сделать сайт на Wordpress

Здравстуйте.

Нужно сделать сайт по готовому дизайну - верстка, натяжка на Wordpress, макеты прикрепил для ознакомления. Предоставлю подробное пояснение по макетам иполнителю. Просьба в предложении указать цену и срок, далее будем обсуждать.

От вас ожидаем:

1. Хорошо знаете Wordpress

2. Умеете писать фильтры, сортировки товаров

3. Не пропадаете, не затягиваете проекты

Если у вас мало опыта, заняты другими проектами - НЕ пишите. Заявки от аненств/студий не рассматриваются! Оставляйте заявку, если программируете сами.