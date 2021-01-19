Необходимо создать сложный сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок1252 просмотра
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Нам нужна команда фрилансеров,именно команда,а не один человек!

Сайт многостраничный,тз в процессе составления

3 года назад
guest_16110505678822
3 года в сервисе
Был
3 года назад