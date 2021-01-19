Необходимо создать сложный сайт под ключ

Нужно создать функциональную копию сайта https://sitepokupok.ru/ К дизайну не придирчивы, можно изменить в сторону более адаптивного и современного варианта. Четкого ТЗ нет, так как сами до конца не знаем все возможности и функции сайта. Как минимум на нем ...