Создать копию сайта по функционалу ( по дизайну возможны изменения)

Нужно создать функциональную копию сайта https://sitepokupok.ru/

К дизайну не придирчивы, можно изменить в сторону более адаптивного и современного варианта.

Четкого ТЗ нет, так как сами до конца не знаем все возможности и функции сайта.

Как минимум на нем должны реализованы функции описанные здесь:

http://sp.rche.ru/com/version/

https://pokupki-prosto.ru/functionality

Бюджет обсуждается, открыты ко всем предложениям