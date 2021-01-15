Собрать сайт на WIX, на стандартных блоках

Необходимо внести несколько правок в сайт zolotye-stranicy.info а так же настроить сайт для мобильных устройств. Техзадание в прикрепленном файле. Указывайте ваши цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн и собрать сайт на WIX.
Нужен дизайнер, который умеет делать "вкусные" макеты на стандартных блоках на WIX или Tilda.
У нас имеется примерная структура и тексты для сайта.
Тематика: услуги по массажу.
Сайт на английском языке.
Ваша задача:
Сделать UI-kit, в котором будут подобраны цвета, шрифты, иконки, изображения и тд.
На основе этого UI-kit собирается сайт с помощью стандартных блоков (не нужно использовать zero-блоки, шаблоны).
При необходимости нужно будет собрать коллажи из фото, подбор фотографий на стоках и тд.
В заявке указывайте:
1) свой опыт работы с WIX(!!), а не с Тильдой
2) несколько ссылок на ваши проекты реализованные именно на WIX (!!).
3) Срок разработки
Так, как в заявках люди прикладывают не свои работы, то с кандидатами сделаем созвон в skype/zoom – с помощью демонстрации экрана, вам нужно будет продемонстрировать ваши работы. Вы зайдете в ваш/клиентский личный кабинет, и покажете собранный сайт из конструктора.
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