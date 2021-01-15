Собрать сайт на WIX, на стандартных блоках

$200
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок1902 просмотра
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Нужно сделать дизайн и собрать сайт на WIX.

Нужен дизайнер, который умеет делать "вкусные" макеты на стандартных блоках на WIX или Tilda.

У нас имеется примерная структура и тексты для сайта.

Тематика: услуги по массажу.

Сайт на английском языке.

Ваша задача:

Сделать UI-kit, в котором будут подобраны цвета, шрифты, иконки, изображения и тд.

На основе этого UI-kit собирается сайт с помощью стандартных блоков (не нужно использовать zero-блоки, шаблоны).

При необходимости нужно будет собрать коллажи из фото, подбор фотографий на стоках и тд.

В заявке указывайте:

1) свой опыт работы с WIX(!!), а не с Тильдой

2) несколько ссылок на ваши проекты реализованные именно на WIX (!!).

3) Срок разработки

Так, как в заявках люди прикладывают не свои работы, то с кандидатами сделаем созвон в skype/zoom – с помощью демонстрации экрана, вам нужно будет продемонстрировать ваши работы. Вы зайдете в ваш/клиентский личный кабинет, и покажете собранный сайт из конструктора.

3 года назад
andrey2610
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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