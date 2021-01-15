Сделать сайт-каталог аккумуляторов

$200
Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок1953 просмотра
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Есть сайт-каталог аккумуляторов, сделанный 4-5 лет назад на Joomle, с довольно хорошей посещаемостью с поисковых систем. Нужно сделать новый новый сайт на CMS Wordpress, без потерь по SEO.

Оставляйте свои заявки, дополнительную информацию по проекту предоставлю в личных сообщениях

3 года назад
wnonamew
Жанибек 
37 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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