Сделать сайт-каталог аккумуляторов

Есть сайт-каталог аккумуляторов, сделанный 4-5 лет назад на Joomle, с довольно хорошей посещаемостью с поисковых систем. Нужно сделать новый новый сайт на CMS Wordpress, без потерь по SEO.

Оставляйте свои заявки, дополнительную информацию по проекту предоставлю в личных сообщениях