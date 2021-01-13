Немного подкоректировать сайт

Необходимо внести несколько правок в сайт zolotye-stranicy.info а так же настроить сайт для мобильных устройств. Техзадание в прикрепленном файле. Указывайте ваши цены и сроки.
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Готовый сайт. Исправить кое что, нужен человек на сотрудничество
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