Создать одностраничный сайт

Сайты «под ключ»Закрыт62 заявки2904 просмотра
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Нужно создать красивый, понятный и не сложный одностроничный сайт с не большими анимациями. Через него будут продаваться наушники airpods 2 и airpods pro.

3 года назад
guest_16105678971635
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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