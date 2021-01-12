Нужна разработка сайта под ключ Bitrix

Нужен сайт фирмы под ключ, за небольшие деньги. Одностраничники не подойдут. Сразу пишите стоимость и примеры плиз.
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Техническое задание https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rn5ewUo16Wa_C8oAaHc0dq-AWMo1GLKV_YQJYdsqh-4/edit
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