Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=https://www.weblancer.net/users/AiosS/portfolio/veb-programmirovanie-31/polnyj-klon-funpay-ru-adminka-2198168/]Пример работы[/url] (Полный клон Funpay.ru + Админка) Нужно, чтобы в личном кабинете пользователя была возможность купить статус "Продавец", после чего человек мог бы выставлять товар на продажу. А если статуса продавца нет, то ...