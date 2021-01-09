Создать сайт попутчики

Сделать полную рабочую копию сайта [url=https://clck.ru/SkWWz]clck.ru/SkWWz[/url] (без раздела Руководство)
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Сделать полную рабочую копию сайта blablacar.ru
верстка всех страниц есть и карта google подключено
в общем нужен бэкенд-разработчик
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