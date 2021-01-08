Реализация проекта на WP

Ювелирной компании нужен супер веб сайт "online store". Хотелось бы чтобы сайт был уникальным, с возможностью применения разных анимаций или motion graphics чтобы выделится на фоне конкурентов. Похожие сайты которые мы рассмотрели это https://www.tiffany.com/ https://www.bulgari.com/, https://www.vancleefarpels.com/. Хотелось бы сделать ...
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Макеты - https://www.figma.com/file/HU4otUCOPJ8PcZvyYfIexK/Хибины-макеты?node-id=1%3A1704
Верстка + прогр. реализация
Интересует срок и стоимость
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