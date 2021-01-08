Реализация проекта на WP

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок265 просмотров
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Макеты - https://www.figma.com/file/HU4otUCOPJ8PcZvyYfIexK/Хибины-макеты?node-id=1%3A1704 

Верстка + прогр. реализация

Интересует срок и стоимость 

3 года назад
Enotka-St
Елена 
30 летКазахстан
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
clavs
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$200
3 дня
Уважаемые заказчики! Не тратьте свое драгоценное время и нервы на столь тупоголового, безответственного, недобросовестного, “опытного” исполнителя, который на честном слове выполняет “качественно” свою работу. 9.01 была договоренность на 3 страницы, которые будут сверстаны и натянуты на cms 10.01. Исполнитель пропал, 11.01 вышел на связь без результатов, пару дней кормежки завтраками. И только 13.01 в 10часу вечера он смог показать сырую версию главной страницы. 14.01 начала проверять и была в ужасе, человек который обещал за день сделать, не смог даже за 5 дней сверстать нормально, по главной было найдено около 30 замечаний на несоответствие с макетом. Страница туров, которая была сделана судя по всему не глядя в макет и пару штук текстовых страниц. Потратила кучу времени, на то чтобы ткнуть носом в его же косяки. Плюс вымотал нервы. От оплаты данному персонажу никто не отказывался, но нужно уметь нести ответственность за свою работу и выполнять договоренности полностью и до конца. А не требовать оплату, когда большая часть работы сделана как попало - http://prntscr.com/wnysgj , http://prntscr.com/wnysre. Качественно выполненная работа по договоренности = своевременная оплата. Выполнил правки = получил оплату. https://prnt.sc/wnytzm Подвел по срокам, плюс некачественно выполнил свою работу, к тому же работу за собой не проверяет, еще и наглым образом названивает в любое время суток - http://prntscr.com/wny7th. Вывод один - некомпетентный специалист в своей области. Кому интересно могу отправить список банальных замечаний, которые показывают уровень данного специалиста. Не связывайтесь, если не хотите угробить время, нервы и проект. Категорически не рекомендую. Будьте аккуратнее с выбором фрилансера!
Из 9 страниц было сверстано 6. Была договоренность после 3 страниц к оплате 50% работы. Оплачено ничего небыло, все было залито, к сожалению на хостинг данной дамы. Денег не получил, время потрачено. Заказчице надо пока поучиться заказы в маке раздавать, прежде, чем лезть в такую сферу, как веб-разработка. Кому интересно - могу выложить верстку на общий суд, и предоставленные макеты, для проверки соответствия. Елена Заказ, [14.01.21 17:59] Опытный специалист, блядь. S C, [14.01.21 17:59] Я тебя еще раз спрашиваю. Ты понимаешь, что мой труд должен быть оплачен? Ты читать бл** умеешь? Елена Заказ, [14.01.21 18:00] Пошёл нахуй.
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