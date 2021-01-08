Реализация проекта на WP

Из 9 страниц было сверстано 6. Была договоренность после 3 страниц к оплате 50% работы. Оплачено ничего небыло, все было залито, к сожалению на хостинг данной дамы. Денег не получил, время потрачено. Заказчице надо пока поучиться заказы в маке раздавать, прежде, чем лезть в такую сферу, как веб-разработка. Кому интересно - могу выложить верстку на общий суд, и предоставленные макеты, для проверки соответствия. Елена Заказ, [14.01.21 17:59] Опытный специалист, блядь. S C, [14.01.21 17:59] Я тебя еще раз спрашиваю. Ты понимаешь, что мой труд должен быть оплачен? Ты читать бл** умеешь? Елена Заказ, [14.01.21 18:00] Пошёл нахуй.