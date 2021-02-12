Enotka-St

Елена Enotka-St

 
30 летКазахстан/Астана
3 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
2 из 5
по оценкам фрилансеров
67%
фрилансеров рекомендуют
$404
выплачено фрилансерам
24%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать интеграцию сайта и 1С. Форма записи

    Макеты формы - https://whoision.com/share/Elena_Stepanova-Primula__Formi/6451edd713d856b578131abe Сайт: https://primula.su/ Имя, дату рождения, номер телефона пользователь заполняет самостоятельно. Специальность, фио врача, дата и время приема - эти данные должны подтягиваться с 1С и по итогу заполнения формы, запись должна отображаться ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Дизайн на Тильде

    Прототипы - https://whoision.com/share/Elena_Stepanova-Aziya_Trans_v_/623d9a5e65fac4b3cc0c0e11/slide/1DnNuKzIGTishhJgRrzLKJyUODiLQe12c  Либо на гугл диске - https://drive.google.com/drive/folders/1v_mnV6hXy7xykhF3hfqpEH4Ktt9SwDy3  От вас нужна стоимость дизайна десктоп версии и соответственно перенос на Тильду + сориентировать по сроку.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу дизайнера

    Прототипы - https://drive.google.com/drive/folders/1XRzEPsuKlxa0-UNFMJsgqGajwjjxb7UF?usp=sharing От вас интересует стоимость работы и срок

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Проект на Битриксе

    Макеты - https://drive.google.com/drive/folders/1QpafMYLEbTFQkOxNLVHY8Gn5DfrVRC-1?usp=sharing Интересует верстка и программная реализация. Редакция - Малый Бизнес. Нужно, чтобы были карточки товаров с выбором оплаты в валютах: руб, евро, доллар и стоимость автоматом пересчитывалась по курсу ЦБ в корзине. Всего ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу дизайнера. Проект на Тильде

    Тематика сайта доставка грузов. Сайт конкурентов, структура похожая  - https://www.transitplus.ru/  Разделы:  [list][*]Главная страница[*]Раздел "О компании"[*]Раздел "Услуги"[*]Детальная страница услуг[*]Раздел "Контакты"[/list] Ваша задача отдельно оценить прототипы и дизайн и перенос на тильду (десктоп версия)

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка лендинга

    $150

    Прототип - [url=https://miro.com/app/board/uXjVOOpXZB4=/?invite_link_id=495266625096]https://miro.com/app/board/uXjVOOpXZB4=/?invite_link_id=495266625096[/url] Макет - [url=https://www.figma.com/file/Jkq0TyzFWYKmTp6tFfnHU9/Untitled?node-id=2%3A2]https://www.figma.com/file/Jkq0TyzFWYKmTp6tFfnHU9/Untitled?node-id=2:2[/url] ТЗ - https://docs.google.com/document/u/1/d/1nlOcIg9wi_w-gjrYE4qR_PoflGDje55TX1hGP-HybXw/edit?usp=sharing   Ваша задача сделать адаптивную верстку, настроить отправку уведомлений с форм на электронную почту, сделать калькулятор (формула есть в тз), добавить недостающий контент в блоки по форматам заведений (текстовое описание есть. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка лендинга

    Прототип - https://miro.com/app/board/uXjVOOpXZB4=/?invite_link_id=495266625096 Макет - https://www.figma.com/file/Jkq0TyzFWYKmTp6tFfnHU9/Untitled?node-id=2%3A2 Ваша задача сделать адаптивную верстку, настроить отправку уведомлений с форм, настроить калькулятор, добавить недостающий контент в блоки по форматам заведений и тд. Оценить по стоимости. Сдача проекта 27 февраля.

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу дизайнера. Лендинг франшизы

    Основной сайт: - https://sushiman.moscow/ Логотип - https://sushiman.moscow/catalog/view/theme/sushiman/img/logo.svg Набросок прототипа - https://miro.com/app/board/uXjVOOpXZB4=/?invite_link_id=495266625096 На основе сайта нужно сделать дизайн лендинга - десктоп версию в Фигме. С вас оценка по стоимости и срок. Все вопросы в лс.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу дизайнера.

    $235

    Нужны прототипы и дизайн сайта муниципальной детской Музыкальной школы. Работаем в Фигме. Текущий сайт - http://muzzel.ru/ Задача - обновить сайт до современного стиля. Срок на прототипы и дизайн около 7 рабочих дней. Согласование происходит поэтапно. Предварительная структура, перечень ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу программиста на Битриксе

    Сайт: https://trendytextile.ru/ Макет: https://www.figma.com/proto/DMBJJAAszzIeqma36doJBZ/201-Trendytextile?node-id=0:1&amp;scaling=min-zoom&amp;page-id=0:1 Необходимо переделать: Каталог Карточку товара Корзину Оформление заказа Внести изменения по главной странице - https://docs.google.com/document/d/1bYHBQ-e9gynWFj4GUkyfnsCDIbw_g-fNIUwH_uGrkus/edit?usp=sharing Весь функционал после натяжки на сайте должен работать. Шапка сайта остается текущей, что есть сейчас. Верстка будет предоставлена. Сроки сжаты, сделать нужно за неделю. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу исполнителя на Битриксе (верстка+прогр.часть)

    Сайт: https://trendytextile.ru/ Макет: https://www.figma.com/proto/DMBJJAAszzIeqma36doJBZ/201-Trendytextile?node-id=0%3A1&amp;scaling=min-zoom&amp;page-id=0%3A1 Задача: Необходимо переделать: [list][*]Каталог[*]Карточку товара[*]Корзину[*]Оформление заказа[/list] Должно быть полное соответствие макетам, функционал на сайте должен работать. Шапка сайта остается текущей, что есть сейчас. От вас стоимость и срок

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу программиста на Битриксе

    На сайте https://trendytextile.ru/ нужно сделать разметку. Open Graph. Частично уже разметка есть, в неё нужно внести дополнения.  ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/1sBkdX1L59M5PRjZev0RpGm920nRgiNTBdJ6XEGtWqLs/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sBkdX1L59M5PRjZev0RpGm920nRgiNTBdJ6XEGtWqLs/edit#heading=h.wwigtqi22ncl[/url] От вас стоимость и срок.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу программиста на WP

    На сайте https://27.firedemo.ru/ нужно: [list=1][*]Доработать раздел Новости. В админке предусмотреть отдельное поле под Анонс. [*]В разделе https://27.firedemo.ru/services/autsorsing/autsorsing-buhgalterskogo-ucheta/#1 сделать якорные ссылки, которые будут вести ровно на заголовок. [/list] От вас нужна стоимость и срок реализации

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу дизайнера на Тильде. Срочно!

    Ищу опытного дизайнера, который сделает сайт на Тильде, используя  zero-блоки и тд.  От вас нужны будут прототипы, дизайн. С ТЗ ознакомиться можно здесь https://docs.google.com/document/d/1m3T-jo42oo_3BkUu7Os8hwedWo6JSCSp6KHFKndK58M/edit?usp=sharing , тз сегодня немного подкорректируется, но смысл остается тот же, часть блоков повторяются на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Лендинг на Тильде

    Нужен дизайнер, который сделает прототипы страницы, дизайн и перенесет на Тильду. Для оценки ТЗ предоставлю отдельно по запросу. От вас нужны будут примеры реализованных сайтов на Тильде

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать иконки для меню

    $9

    Для пунктов меню: [list][*]14 февраля [*]23 февраля [*]8 марта [/list]Нужно сделать иконки, иконки делаем в стилистике сайта, т.е из готовых изображений. Ссылку на сайт и изображения отправлю в лс.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$150
10 баллов
2 года назад
Верстка лендинга
Все отлично! Елена хороший заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Работа сделана раньше срока, без замечаний! Виталий всегда на связи. Для тех кто ищет хорошего специалиста, рекомендую! Надеюсь, продолжим работу над другими проектами :) Спасибо!
Ответный отзыв
vzdes
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$230
10 баллов
2 года назад
Ищу дизайнера на Тильде. Срочно!
Все 2 негативных отзыва у Елены чисто из-за халатности дизайнеров, нужно предварительно все обсуждать, прежде чем браться за работу. Елена, хороший заказчик. Во-время оплата и приятная в общении. Спасибо, приятно было с Вами поработать! :)
Очень рада, что обратилась именно к Валерии! Эта милая девушка ответственно подошла к выполнению своей работы и превзошла все ожидания! Работа выполнена качественно и в срок, плюс всегда на связи :) Работали по предоплате, проблем не возникло :) Спасибо Вам, надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество!
Ответный отзыв
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$15
10 баллов
3 года назад
Подключить скрипт + добавить события на сайт ModX
Замечательная заказчица! Все отлично, предоставлены все доступы. По завершению никаких проблем с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответственный исполнитель, оперативная обратная связь. Задача выполнена в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
blowekhip
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
3 года назад
Сделать иконки для меню
Хороший заказчик. Оплата в срок, четкая постановка задачи.
Приятно работать с ответственным человеком ) Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
andruwwka
Андрей 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
2 балла
3 года назад
Создание видео-роликов
Не советую
Заказ не выполнен в срок
Ответный отзыв