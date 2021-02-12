Макеты формы - https://whoision.com/share/Elena_Stepanova-Primula__Formi/6451edd713d856b578131abe Сайт: https://primula.su/ Имя, дату рождения, номер телефона пользователь заполняет самостоятельно. Специальность, фио врача, дата и время приема - эти данные должны подтягиваться с 1С и по итогу заполнения формы, запись должна отображаться ...
- 1С-программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Прототипы - https://whoision.com/share/Elena_Stepanova-Aziya_Trans_v_/623d9a5e65fac4b3cc0c0e11/slide/1DnNuKzIGTishhJgRrzLKJyUODiLQe12c Либо на гугл диске - https://drive.google.com/drive/folders/1v_mnV6hXy7xykhF3hfqpEH4Ktt9SwDy3 От вас нужна стоимость дизайна десктоп версии и соответственно перенос на Тильду + сориентировать по сроку.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад
Прототипы - https://drive.google.com/drive/folders/1XRzEPsuKlxa0-UNFMJsgqGajwjjxb7UF?usp=sharing От вас интересует стоимость работы и срокДизайн сайтов44 заявкиЗакрыт2 года назад
Макеты (десктоп + моб.версия) - https://www.figma.com/file/j8zsJx9NRqhKGNOiJIe6TB/Pluto-Design?node-id=0%3A1 Оценить срок и стоимостьHTML-верстка23 заявкиЗакрыт2 года назад
Макеты - https://drive.google.com/drive/folders/1QpafMYLEbTFQkOxNLVHY8Gn5DfrVRC-1?usp=sharing Интересует верстка и программная реализация. Редакция - Малый Бизнес. Нужно, чтобы были карточки товаров с выбором оплаты в валютах: руб, евро, доллар и стоимость автоматом пересчитывалась по курсу ЦБ в корзине. Всего ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт2 года назад
Тематика сайта доставка грузов. Сайт конкурентов, структура похожая - https://www.transitplus.ru/ Разделы: [list][*]Главная страница[*]Раздел "О компании"[*]Раздел "Услуги"[*]Детальная страница услуг[*]Раздел "Контакты"[/list] Ваша задача отдельно оценить прототипы и дизайн и перенос на тильду (десктоп версия)Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт2 года назад
- $150
Прототип - [url=https://miro.com/app/board/uXjVOOpXZB4=/?invite_link_id=495266625096]https://miro.com/app/board/uXjVOOpXZB4=/?invite_link_id=495266625096[/url] Макет - [url=https://www.figma.com/file/Jkq0TyzFWYKmTp6tFfnHU9/Untitled?node-id=2%3A2]https://www.figma.com/file/Jkq0TyzFWYKmTp6tFfnHU9/Untitled?node-id=2:2[/url] ТЗ - https://docs.google.com/document/u/1/d/1nlOcIg9wi_w-gjrYE4qR_PoflGDje55TX1hGP-HybXw/edit?usp=sharing Ваша задача сделать адаптивную верстку, настроить отправку уведомлений с форм на электронную почту, сделать калькулятор (формула есть в тз), добавить недостающий контент в блоки по форматам заведений (текстовое описание есть. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Прототип - https://miro.com/app/board/uXjVOOpXZB4=/?invite_link_id=495266625096 Макет - https://www.figma.com/file/Jkq0TyzFWYKmTp6tFfnHU9/Untitled?node-id=2%3A2 Ваша задача сделать адаптивную верстку, настроить отправку уведомлений с форм, настроить калькулятор, добавить недостающий контент в блоки по форматам заведений и тд. Оценить по стоимости. Сдача проекта 27 февраля.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт2 года назад
Основной сайт: - https://sushiman.moscow/ Логотип - https://sushiman.moscow/catalog/view/theme/sushiman/img/logo.svg Набросок прототипа - https://miro.com/app/board/uXjVOOpXZB4=/?invite_link_id=495266625096 На основе сайта нужно сделать дизайн лендинга - десктоп версию в Фигме. С вас оценка по стоимости и срок. Все вопросы в лс.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт2 года назад
- $235
Нужны прототипы и дизайн сайта муниципальной детской Музыкальной школы. Работаем в Фигме. Текущий сайт - http://muzzel.ru/ Задача - обновить сайт до современного стиля. Срок на прототипы и дизайн около 7 рабочих дней. Согласование происходит поэтапно. Предварительная структура, перечень ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт2 года назад
Сайт: https://trendytextile.ru/ Макет: https://www.figma.com/proto/DMBJJAAszzIeqma36doJBZ/201-Trendytextile?node-id=0:1&scaling=min-zoom&page-id=0:1 Необходимо переделать: Каталог Карточку товара Корзину Оформление заказа Внести изменения по главной странице - https://docs.google.com/document/d/1bYHBQ-e9gynWFj4GUkyfnsCDIbw_g-fNIUwH_uGrkus/edit?usp=sharing Весь функционал после натяжки на сайте должен работать. Шапка сайта остается текущей, что есть сейчас. Верстка будет предоставлена. Сроки сжаты, сделать нужно за неделю. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Сайт: https://trendytextile.ru/ Макет: https://www.figma.com/proto/DMBJJAAszzIeqma36doJBZ/201-Trendytextile?node-id=0%3A1&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1 Задача: Необходимо переделать: [list][*]Каталог[*]Карточку товара[*]Корзину[*]Оформление заказа[/list] Должно быть полное соответствие макетам, функционал на сайте должен работать. Шапка сайта остается текущей, что есть сейчас. От вас стоимость и срокВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
На сайте https://trendytextile.ru/ нужно сделать разметку. Open Graph. Частично уже разметка есть, в неё нужно внести дополнения. ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/1sBkdX1L59M5PRjZev0RpGm920nRgiNTBdJ6XEGtWqLs/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sBkdX1L59M5PRjZev0RpGm920nRgiNTBdJ6XEGtWqLs/edit#heading=h.wwigtqi22ncl[/url] От вас стоимость и срок.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Сайт в процессе доработки: http://project4222081.tilda.ws/ Тематика: Организация мероприятий. От вас нужна информация по настройке и стоимости своей работыКонтекстная реклама24 заявкиЗакрыт2 года назад
На сайте https://27.firedemo.ru/ нужно: [list=1][*]Доработать раздел Новости. В админке предусмотреть отдельное поле под Анонс. [*]В разделе https://27.firedemo.ru/services/autsorsing/autsorsing-buhgalterskogo-ucheta/#1 сделать якорные ссылки, которые будут вести ровно на заголовок. [/list] От вас нужна стоимость и срок реализацииВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу опытного дизайнера, который сделает сайт на Тильде, используя zero-блоки и тд. От вас нужны будут прототипы, дизайн. С ТЗ ознакомиться можно здесь https://docs.google.com/document/d/1m3T-jo42oo_3BkUu7Os8hwedWo6JSCSp6KHFKndK58M/edit?usp=sharing , тз сегодня немного подкорректируется, но смысл остается тот же, часть блоков повторяются на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен дизайнер, который сделает прототипы страницы, дизайн и перенесет на Тильду. Для оценки ТЗ предоставлю отдельно по запросу. От вас нужны будут примеры реализованных сайтов на ТильдеДизайн сайтов26 заявокЗакрыт3 года назад
Есть ТЗ - https://drive.google.com/file/d/1-kGT-0Fb5aVzlgVGX4jEzk2Z9VEG41BV/view?usp=sharing Интересует срок и стоимость работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Объем работы можно посмотреть в файле - https://docs.google.com/document/d/1E7Z2OgnjQr7lKVeVVSzUvRZjvDt11MKMcKswv9qSArg/edit?usp=sharing От вас конечная стоимость и срок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $9
Для пунктов меню: [list][*]14 февраля [*]23 февраля [*]8 марта [/list]Нужно сделать иконки, иконки делаем в стилистике сайта, т.е из готовых изображений. Ссылку на сайт и изображения отправлю в лс.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад