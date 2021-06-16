Ищу программиста на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок983 просмотра

На сайте https://27.firedemo.ru/ нужно:

От вас нужна стоимость и срок реализации
WordPress
4 года назад
Enotka-St
Елена 
32 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад
Сергей
 
34 года
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Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
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месяц назад
31 отзыв
4 года назад