Необходимо написать web-парсер сайта на python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок3315 просмотров

Как это выглядит со стороны пользователя:

Пользователь входит на сайт по логину\паролю, дальше он переходит на определенную страницу,

вставляет в поле ввода - почту, ждет и получает результат.

Указывайте свою цену за скрипт сразу.

Более подробное ТЗ в ЛС.

Python
4 года назад
VladGorov1984
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Выбранный исполнитель

Mendax
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