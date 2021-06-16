Нужен программист Bitrix который сможет переработать на базе раскладки главную страницу сайта. Верстать с "0" не надо. На сайте используется фреймворк Uikit https://getuikit.com/docs/introduction Так-же есть пул задач по сайту "на будущее". ...
Необходимо написать web-парсер сайта на python
Как это выглядит со стороны пользователя:
Пользователь входит на сайт по логину\паролю, дальше он переходит на определенную страницу,
вставляет в поле ввода - почту, ждет и получает результат.
Указывайте свою цену за скрипт сразу.
Более подробное ТЗ в ЛС.
Выбранный исполнитель
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