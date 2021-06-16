Исправить ошибку на сайте

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Закрыт1 заявка424 просмотра

На сайте возникла ошибка, из-за которой сайт перестал работать. Админ панель сайта при этом работает

Сайт наYii framework

4 года назад
granovskykate
33 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
4 года назад