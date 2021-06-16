Telegram бот (работа с API + система баллов + рефералка + админка)

Суть проекта:

Пользователь может заказывать SEO продвижение (обратные ссылки) на свой сайт через этот бот. Само продвижение осуществляется на стороннем софте (через API).

Бот нужен для того, чтобы дать интерфейс пользователю + возможность приглашать других через партнерскую программу, зарабатывать внутреннюю валюту и покупать пакеты продвижения.

Также, нужна веб-админка для управления ботом.

Детали в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/19O_QKGcKrsEYAaqnSNeKxVllQIHM1IDNI_4r0SKlY5E/edit?usp=sharing