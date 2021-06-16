Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт подобной разработки и сможет помочь.
Telegram бот (работа с API + система баллов + рефералка + админка)
Суть проекта:
Пользователь может заказывать SEO продвижение (обратные ссылки) на свой сайт через этот бот. Само продвижение осуществляется на стороннем софте (через API).
Бот нужен для того, чтобы дать интерфейс пользователю + возможность приглашать других через партнерскую программу, зарабатывать внутреннюю валюту и покупать пакеты продвижения.
Также, нужна веб-админка для управления ботом.
Детали в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/19O_QKGcKrsEYAaqnSNeKxVllQIHM1IDNI_4r0SKlY5E/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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