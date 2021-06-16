Настроить отправку формы на почту

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки297 просмотров

Есть форма, нужно настроить отправку на почту

Форма выглядит вот так

3 поля для ввода и 3 чекбокса

Сделать нужно сейчас

Настройка почты
4 года назад
timoshchuk_roman
Рома Тимощук 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Спасибо за помощь. Все было сделано четко по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!
Четкое и понятное ТЗ, оперативно были решены все нюансы, рекомендую.

Заявки фрилансеров

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Денис
 
28 лет
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Был
15 часов назад
107 отзывов
4 года назад