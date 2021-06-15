Нужен программист для разработки корпоративного сайта .Работа с ajax,b

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Закрыт6 заявок402 просмотра

Нужен программист для разработки корпоративного сайта с большой базой данных. Все подробности пришлю лично исполнителям

AJAX
4 года назад
yana_klemez
Яна 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

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Владимир
 
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