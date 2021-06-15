Увеличить скорость сайта на WP (сделать тему заново)

$111
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок764 просмотра

Цель – выйти на показатель google pagespeed выше 70 для ПК и мобильных. Вероятная причина тормознутости сайта – тема, сделанная

на конструкторе. Оптимизировать тему – пробовали, не вариант. Нужна чистая тема

без использования конструктора.

Подробное ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1hPoU_ft_t38TL-6d202eriVLZa5AS7Z4/view?usp=sharing

Оплата: безопасная сделка или делаете на своем сервере, вижу результат, оплачиваю, переносите на мой сайт.

WordPress
4 года назад
kl-rais
Райс 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Николай
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад
Александр
 
42 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-10
Веб-программирование
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
4 года назад