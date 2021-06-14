Требуется Битрикс программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок581 просмотр

Натяжка сайта сделана, остаётся внести корректировки,

также требуется настроить логику вывода объектов.

ТЗ задания направлю.

4 года назад
Teivaz999
Эдгар 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад

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