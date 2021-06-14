Передача файла из contact form 7 в лид битрикс 24

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Закрыт3 заявки434 просмотра

Здравствуйте!

Есть проблема с передачей файла в лид битрикс, все данные приходят (телефон, имя и тд) все кроме прикрепленного файла. пишите примерную цену

4 года назад
alexkazarkin4715
Казаркин 
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