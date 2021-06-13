Создание продающего сайта для компании "ДокторДез" с целью увеличения клиентов на наши услуги

О компании:

Компания Доктор-Дез оказывает услуги дезинсекции, дезинфекции, дератизации, дератизации, фумигации, так же занимается гербицидной и

акарицидной обработкой, защитой деревьев. Работаем с помещениями любых размеров

и назначения: начиная от квартир и заканчивая различными организациями. Уничтожим

все виды насекомых, грызунов, плесени, вирусов и бактерий.

Все работы проводятся в строгом соответствии с нормами СанПиН только качественными сертифицированными средствами. Гарантированное

качество услуг.

Приедем в удобное для Вас время. Мы гарантируем высокое качество и низкие цены!